الضفة تشتعل.. اشتباكات في طولكرم ونابلس وطوباس بين المقاومة وقوات الاحتلال

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مقاومين استهدفوا آليات جيش الاحتلال بسلسلة من العبوات الناسفة خلال اقتحام مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم، "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم طولكرم، بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة".

من جانبها’ قالت كتائب القسام - كتيبة طولكرم، "يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية بصليات كثيفة من الرصاص اتجاه القوات الصهيونية في محاور التوغل داخل مخيم طولكرم"

في ذات الوقت، استهدف مقاومون آليات جيش الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس شمال الضفة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - الضفة الغربية، "يواصل مقاتلونا التصدي لقوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم طولكرم وللبلدة القديمة ومخيم العين بنابلس، ويخوضون معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة".

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين ينفذها جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس.

ومساء الاثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة طوباس شمال الضفة. وأشعل شبان الإطارات المطاطية عقب محاولة أجهزة أمن السلطة اعتقال المطارد للاحتلال عبد الحكيم شاهين في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وبث ناشطون مقطعا مصورا للمقاوم شاهين، يتحدث فيه عن رفض كل العروض التي قدمتها له أجهزة السلطة الفلسطينية، ويؤكد أن البارودة ستظل مصوبة على الاحتلال.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث اعتقلت عشرات المواطنين وسط اشتباكات في مدينة نابلس، فيما هدمت منشآت تجارية في القدس, وجرفت نحو 20 دونما في مدينة جنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، حيث استهدف المقاومة الاحتلال بعبوات محلية الصنع.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية، وحطمت صرح الشهداء في منطقة المخفية، ودهمت عددا من البنايات السكنية والمنازل. وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق المدينة واعتقلت ثمانية شبان من عائلة العمور، كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم