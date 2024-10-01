هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن واقعة شمال غربي الحديدة

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم (الثلاثاء)، إنها تلقت تقريراً عن وقوع حادث على بعد 64 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة باليمن، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقاً.

وأضافت أن السفينة أبلغت عن رصد 4 وقائع بالقرب منها، وأن جميع أفراد الطاقم آمنون، وأنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي، حسبما أضافت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أول من أمس (الأحد)، أنه نفّذ ضربات جوية على أهداف حوثية بمحافظة الحديدة غرب اليمن