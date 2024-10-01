الضفة تشتعل.. اشتباكات في طولكرم ونابلس وطوباس بين المقاومة وقوات الاحتلال هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن واقعة شمال غربي الحديدة إسرائيل تبدأ عملية برية جديدة ومحدودة في جنوب لبنان بإسناد جوي ومدفعي واشنطن ترسل آلاف الجنود الإضافيين واسراب من الطيران للدفاع عن إسرائيل دعا سكان 3 مناطق بالضاحية لإخلائها..جيش الاحتلال يتوغل برياً في لبنان لأول مرة منذ 2006 الجيش الأمريكي يعلق على ادعاء الحوثيين بإسقاط مسيرة أميركية وزير الإعلام : تصريحات المدعو نصر الله حول مأرب كشفت عن حجم المؤامرة التي كانت تستهدف هذه المحافظة البطلة ما حجم الأضرار التي لحقت بـ الحوثيين جراء العدوان الإسرائيلي الاخير على الحديدة ؟ هل سيتحول اليمن إلى مركز لـ«محور الممانعة»..؟ وزير الدفاع يبحث مع السفير السعودي مستجدات الوضع في اليمن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم (الثلاثاء)، إنها تلقت تقريراً عن وقوع حادث على بعد 64 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة باليمن، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقاً.
وأضافت أن السفينة أبلغت عن رصد 4 وقائع بالقرب منها، وأن جميع أفراد الطاقم آمنون، وأنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي، حسبما أضافت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أول من أمس (الأحد)، أنه نفّذ ضربات جوية على أهداف حوثية بمحافظة الحديدة غرب اليمن