واشنطن ترسل آلاف الجنود الإضافيين واسراب من الطيران للدفاع عن إسرائيل

الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين أن الولايات المتحدة سترسل بضعة آلاف من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والدفاع عن إسرائيل إذا لزم الأمر.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين "إن هذا الوجود الإضافي للقوات سيأتي من القوات الجوية وعدة أسراب من الطائرات المقاتلة". وصرحت سينغ بأن الطائرات لن تقوم بمهام إجلاء بل هي هناك لحماية القوات الأمريكية.

وسينضم الأفراد الجدد مع أسراب من الطائرات المقاتلة من طراز "إف- 15 أي سترايك إيغل"، و"إف -16"، و"إيه- 10"، و"إف- 22"، والأفراد اللازمين لقيادتها وتشغيلها.

وكان من المفترض أن تحل هذه الأسراب محل الأسراب الموجودة بالفعل إلا أنها ستنضم إليها لمضاعفة القوة الجوية.

ويأتي ذلك عقب الضربات الأخيرة في لبنان واغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله واستمرار الحرب على غزة