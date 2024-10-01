دعا سكان 3 مناطق بالضاحية لإخلائها..جيش الاحتلال يتوغل برياً في لبنان لأول مرة منذ 2006

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وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على مناطق الجنوب، وفي ظل انقطاع الكهرباء، بدأ جيش العدو الإسرائيلي ليل اليوم الإثنين، بعملية برية في جنوب لبـنان، كما دعا سكان 3 مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت لإخلائها.
– إسرائيل تتوغل برياً في لبنان
وتوغلت دبابات إسرائيلية في رميش جنوبي لـبنان، ودوى هدير الدبابات في مناطق حدودية بالجنوب اللبـناني.
وكان آخر توغل للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبـنانية عام 2006 إبان الحرب الثانية مع حزب الله.
وإلى ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر أمني أن “الجيش اللبـناني انسحب مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل”.
كما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى إخلائها فوراً، معلناً أنه سينفذ ضربات وشيكة على أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اللبـنانية أن الجيش الإسرائيلي يمشّط أطراف كفرشوبا جنوبي لبـنان.