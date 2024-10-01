الجيش الأمريكي يعلق على ادعاء الحوثيين بإسقاط مسيرة أميركية

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أعلن مسؤول أميركي، الإثنين، أن مُسيرة أميركية من طراز إم كيو-9 ريبر MQ-9 Reaper "أسقطت"، بعد أن أكد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أنهم أسقطوا طائرة بدون طيار.
هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يؤكد فيها مسؤول أميركي فقدان واحدة من المسيرات التي تُستخدم للاستطلاع وتنفيذ ضربات.
وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): "تم إسقاط طائرة ام كيو-9"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل لكنه أشار إلى أن الحوثيين مسؤولون عن ذلك.
وأضاف: "هذا أحدث مثال على السلوك الخبيث والمتهور من قبل الحوثيين المدعومين من إيران والذي يهدد الاستقرار الإقليمي".
في وقت سابق، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن "قواتهم أسقطت طائرة أميركية من نوع ام كيو-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن".
أعلن البنتاغون في وقت سابق من الشهر عن سقوط مسيرة من النوع نفسه وتحطمها بالقرب من اليمن. وفي شباط/فبراير قال إن طائرة بدون طيار أخرى سقطت قبالة ساحل اليمن بعد أن أصابها صاروخ حوثي على ما يبدو.