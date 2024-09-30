وزير الدفاع يبحث مع السفير السعودي مستجدات الوضع في اليمن

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 177

بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم الاثنين، مع سفير المملكة العربية السعودية المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر مستجدات الوضع في اليمن.

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودور البرنامج السعودي للإعمار في مختلف الجوانب التنموية، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وأشاد وزير الدفاع بجهود البرنامج السعودي وتدخلاته التنموية في كافة المجالات بمختلف المحافظات اليمنية، مثمناً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني على كافة الصعد، ما يجسد عمق الروابط الاخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأمس الأحد بحث وزير الدفاع الداعري، على حده مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، والسفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كمون، تعزيز التعاون الامني والعسكري وسبل مكافحة الإرهاب والأمن البحري.

وأكد الداعري، أن دعم قدرات القوات المسلحة هو الحل الأمثل لتأمين طرق التجارة العالمية في باب المندب والبحر الاحمر وخليج عدن، والقضاء على الخطر المتربص بالجميع من قبل الحوثيين