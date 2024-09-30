نادي السد الرياضي يتوج بطلاً لتصفيات أندية محافظة مأرب.

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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توج نادي السد بطلاً لتصفيات أندية المحافظة لدوري الدرجة الثالثة بعد الفوز على منافسه نادي الوطن حريب بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مأرب.

وشهدت المباراة الختامية إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي غير إنه في الشوط الثاني سجل عاصم الشبيبي هدف أول للسد تبعه زميله مصعب المزري بهدف ثاني لكن الوطن عاد وقلص الفارق بهدف جاء بتسديدة علي دينيش لتنتهي المباراة بفوز سداوي وتحقيق لقب البطولة.

عقب المباراة قام وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة الأستاذ علي حشوان ومدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان بن جلال و رئيس فرع الإتحاد صالح الحواني بتتويج نادي السد بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ومبلغ مالي مليون ريال فيما جرى تكريم نادي الوطن بالميداليات الفضية ومبلغ مالي سبعمائة ألف ريال.