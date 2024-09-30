نادي السد الرياضي يتوج بطلاً لتصفيات أندية محافظة مأرب. رئيس منظمة إرادة يناقش مع مسؤول ملف اليمن والشرق الأوسط لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان عددا من الملفات الإنسانية وزير الداخلية يتفقد سير العمل في شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب أسعار صرف الدولار والسعودي في اليمن مساء اليوم الاثنين مقتل أول جندي لبناني منذ بدء إسرائيل تصعيدها الأخير البكري يهنئ شباب اليمن بالتأهل لنهائيات كأس آسيا ويدعو رجال المال لدعم المنتخب بيان عاجل لجيش السودان رد فيه على اتهامات وجهتها دولة الإمارات.. ماذا حدث؟ أمطار متفاوتة الشدة متوقع هطولها على 10 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة بينها اليمن.. تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس آسيا للشباب وموعد القرعة وانطلاق البطولة الحكومة الشرعية تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الحديدة وتوجه تحذيراً لإيران ومليشياتها العميلة
توج نادي السد بطلاً لتصفيات أندية المحافظة لدوري الدرجة الثالثة بعد الفوز على منافسه نادي الوطن حريب بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مأرب.
وشهدت المباراة الختامية إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي غير إنه في الشوط الثاني سجل عاصم الشبيبي هدف أول للسد تبعه زميله مصعب المزري بهدف ثاني لكن الوطن عاد وقلص الفارق بهدف جاء بتسديدة علي دينيش لتنتهي المباراة بفوز سداوي وتحقيق لقب البطولة.
عقب المباراة قام وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة الأستاذ علي حشوان ومدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان بن جلال و رئيس فرع الإتحاد صالح الحواني بتتويج نادي السد بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ومبلغ مالي مليون ريال فيما جرى تكريم نادي الوطن بالميداليات الفضية ومبلغ مالي سبعمائة ألف ريال.