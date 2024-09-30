وزير الداخلية يتفقد سير العمل في شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان اليوم سير العمل في إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بالمحافظة. واطلع على الجهود المبذولة في حراسة المنشآت الحكومية والحيوية والخدمية والممتلكات العامة، والحفاظ على السكينة العامة في المحافظة.

وأشاد وزير الداخلية بالتضحيات التي قدمتها شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات من الشهداء والجرحى أثناء تنفيذ المهام الأمنية والميدانية.

وخلال الزيارة التفقدية، التي رافقه فيها وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف ومدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى علي حميد، ترأس الوزير حيدان اجتماعًا ضم مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد علي صالح دومان، ونائبه العقيد محمد القارة، وعددًا من قادة الكتائب ومدراء الإدارات والضباط و منتسبي شرطة المنشآت.

وأشاد الوزير حيدان بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في مختلف المجالات الأمنية والميدانية، والإنجازات والنجاحات التي حققتها ، والدور الذي تقوم به مع كل الوحدات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

من جانبه، رحب مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمعالي وزير الداخلية والوفد المرافق، وعبر عن تقدير قيادة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام وزارة الداخلية والقيادة الأمنية بمنتسبيها في المحافظة.

وأكد العميد علي دومان أن شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات تعمل بوتيرة مستمرة وتبذل جهودًا كبيرة في مختلف المهام الأمنية والميدانية، وفي جاهزية أمنية عالية وكاملة لمواصلة أداء الواجب الأمني الوطني في مختلف المهام الموكلة إليها.