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أسعار صرف الدولار والسعودي في اليمن مساء اليوم الاثنين

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024

أسعار الصرف في صنعاء

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي               140.30

أسعار الصرف في #عدن

شراء الدولار               1900

بيع الدولار                 1910

شراء السعودي            498

بيع السعودي               500

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