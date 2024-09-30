أسعار صرف الدولار والسعودي في اليمن مساء اليوم الاثنين

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أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024
أسعار الصرف في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في #عدن
شراء الدولار 1900
بيع الدولار 1910
شراء السعودي 498
بيع السعودي 500