وزير الداخلية يتفقد سير العمل في شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب أسعار صرف الدولار والسعودي في اليمن مساء اليوم الاثنين مقتل أول جندي لبناني منذ بدء إسرائيل تصعيدها الأخير البكري يهنئ شباب اليمن بالتأهل لنهائيات كأس آسيا ويدعو رجال المال لدعم المنتخب بيان عاجل لجيش السودان رد فيه على اتهامات وجهتها دولة الإمارات.. ماذا حدث؟ أمطار متفاوتة الشدة متوقع هطولها على 10 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة بينها اليمن.. تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس آسيا للشباب وموعد القرعة وانطلاق البطولة عاجل: الحكومة الشرعية تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الحديدة وتوجه تحذيراً لإيران ومليشياتها العميلة العرادة في حفل تخرج ''قادة سرايا مدرعات والطيران المسير والهندسة العسكرية والأمن السيبراني'' :الحروب لم تعد كما كانت و الانتقال إلى الوسائل الحديثة أصبح ضرورة ملحة روسيا اشتعال الحرب مـِْن جديد وبطريقة نوعية ..طائرات مسرة استهدف كييف
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين مقتل عسكري جراء ضربة من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت دراجة نارية لدى مرورها على حاجز في جنوب لبنان، ليكون بذلك أول جندي يقتل منذ بدء إسرائيل شن غارات كثيفة على مناطق عدة، لكن أسوشيتد برس نقلت عن مسؤول أمني لبناني ان 12 جنديا على الأقل من الجيش قتلوا منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
وقال الجيش في منشور على منصة إكس "استُشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز" في منطقة الوزاني الحدودية مع إسرائيل.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شرق صيدا في جنوب لبنان الأحد إلى 45 شخصا، في وقت تكثّف فيه إسرائيل من غاراتها على جنوب البلاد وشرقها وعلى ضاحية بيروت الجنوبية، كما أعلنت مقتل 6 مسعفين من هيئة تابعة لحزب الله بغارة إسرائيلية على شرق لبنان. واستهدفت الغارة، وفق "الوكالة الوطنية" مركزا للهيئة الصحية في بلدة سحمر في البقاع الغربي، ما أسفر عن مقتل "ستة مسعفين وإصابة أربعة بجروح".
وقالت الوزارة إن عدد القتلى ارتفع إلى 45 والجرحى إلى 70، في "تحديث لحصيلة الاعتداء الإسرائيلي أمس (الأحد) على عين الدلب". وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية تحدّثت عن غارة استهدفت مبنى في هذه المنطقة.