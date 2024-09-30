البكري يهنئ شباب اليمن بالتأهل لنهائيات كأس آسيا ويدعو رجال المال لدعم المنتخب

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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بارك نائف البكري وزير الشباب والرياضة في اليمن تاهل المنتخب اليمني الشاب الى نهائيات كأس آسيا المقرر اقامتها في الصين مطلع شهر فبراير 2025م.

ورصد محرر مأرب برس منشورا للوزير البكري على فيسبوك قال فيه: ''ابُارك للجهازين الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني للشباب، تأهلهم إلى نهائيات كأس آسيا للشباب في الصين، كما نشكر كل الجهود التي يبذلها الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ احمد العيسي، وحرصه على مشاركة جميع منتخبات كرة القدم بفئاتها السنية، في مختلف المحافل العربية الآسيوية''.

واضاف: ''لم يكن الامر غريبا ولا مستبعدا مع هؤلاء الشباب الذين سبق لهم تقديم مستويات رائعة ونتائج باهره، وكانوا عنوانا للفرح في جميع المحطات''.

البكري دعا جميع الاطياف في اليمن على مختلف توجهاتها، ورجال المال والاعمال إلى دعم المنتخب والوقوف إلى جانبه، ليتسن له الاستعداد الأفضل للنهائيات الآسيوية، وتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى نهائيات كاس العالم.