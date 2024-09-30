بيان عاجل لجيش السودان رد فيه على اتهامات وجهتها دولة الإمارات.. ماذا حدث؟ أمطار متفاوتة الشدة متوقع هطولها على 10 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة بينها اليمن.. تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس آسيا للشباب وموعد القرعة وانطلاق البطولة عاجل: الحكومة الشرعية تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الحديدة وتوجه تحذيراً لإيران ومليشياتها العميلة العرادة في حفل تخرج ''قادة سرايا مدرعات والطيران المسير والهندسة العسكرية والأمن السيبراني'' :الحروب لم تعد كما كانت و الانتقال إلى الوسائل الحديثة أصبح ضرورة ملحة روسيا اشتعال الحرب مـِْن جديد وبطريقة نوعية ..طائرات مسرة استهدف كييف تفاصيل جديدة ومعلومات لأول مرة عن اغتيال نصر الله بعد اخراج الجثة .. عملية تعقب بـ مادة غامضة حريق سوق جدة الدولي .. 255 محلا تجاريا بينها 100 لبيع الذهب والمجوهرات نتنياهو يهاجم الحوثي ويكشف عن تفاصيل جديدة منجم يورانيوم عربي يرفع إنتاجه 44%.. واحتياطياته 41 مليون طن
نفى الجيش السوداني اتهام دولة الإمارات له بقصف مقر سفيرها بـ الخرطوم ، ووصفها ما جرى بأنه عدوان على بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية.
وقال الجيش السوداني في بيانه إنه "لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية، ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا ينهب محتوياتها".
مضيفا أن "من يقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة هم مليشـيا متمردي آل دقلو التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال، دول معلومة للعالم، وتستمر في ارتكابها على مرأى ومسمع من الدول والمنظمات الدولية".
وامس قالت خارجية الامارات أن طائرة تابعة للجيش السوداني، استهدفت مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم، أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبةً الجيش بتحمل المسؤولية كاملةً عن هذا العمل الذي وصفته بالجبان.
وأدانت وزارة الخارجية، في بيانٍ لها، نشرته على موقعها الرسمي، بشدة ما وصفته بـالاعتداء الغاشم، مؤكدة أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكلٍ من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية.
وأشارت إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، مشددةً على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.