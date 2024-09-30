بيان عاجل لجيش السودان رد فيه على اتهامات وجهتها دولة الإمارات.. ماذا حدث؟

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 301

نفى الجيش السوداني اتهام دولة الإمارات له بقصف مقر سفيرها بـ الخرطوم ، ووصفها ما جرى بأنه عدوان على بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية.

وقال الجيش السوداني في بيانه إنه "لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية، ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا ينهب محتوياتها".

مضيفا أن "من يقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة هم مليشـيا متمردي آل دقلو التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال، دول معلومة للعالم، وتستمر في ارتكابها على مرأى ومسمع من الدول والمنظمات الدولية".

وامس قالت خارجية الامارات أن طائرة تابعة للجيش السوداني، استهدفت مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم، أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبةً الجيش بتحمل المسؤولية كاملةً عن هذا العمل الذي وصفته بالجبان.

وأدانت وزارة الخارجية، في بيانٍ لها، نشرته على موقعها الرسمي، بشدة ما وصفته بـالاعتداء الغاشم، مؤكدة أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكلٍ من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية.

وأشارت إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، مشددةً على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.