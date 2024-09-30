أمطار متفاوتة الشدة متوقع هطولها على 10 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته التحذيرية اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة الشدة على 10 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة.
المحافظات المتوقع أن تشهد أمطار متفاوتة الشدة هي: (حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، غرب ذمار، إب، تعز، لحج، الضالع ،أبين).
كما توقع الأرصاد هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على غرب كلا من (صعدة، عمران ،صنعاء،المهرة، حضرموت ،شبوة).