بينها اليمن.. تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس آسيا للشباب وموعد القرعة وانطلاق البطولة

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تأهلت 6 منتخبات عربية بينها اليمن من أصل 16 منتخبًا الى نهائيات كأس اسيا للشباب القادمة في الصين.
ونجح المنتخب اليمني بالتأهل رسميا الى نهائيات كاس آسيا (تحت سن 20 عاما) مستفيدا من تعادله مع اندونيسيا 1-1 في المباراة التي اقيمت عصر امس الأحد.
المنتخب اليمني تأهل كأفضل 5 منتخبات حلت في المركز ثاني من المجموعات العشر، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، سجل 7 اهداف وعليه هدفين، فيما تأهلت اندونيسيا متصدرة المجموعة بفارق هدف واحدة فقط عن منتخبنا.
و فشل المنتخب اليمني في التأهل الى نهائيات كأس آسيا للشباب في آخر نسختين، ونجح هذه المرة في النسخة التي ستقام في الصين خلال الفترة من 6 فبراير 2025 وحتى 23 من ذات الشهر، وتقام القرعة في 7 نوفمبر المقبل.
فيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 عام التي تستضيفها مدينة شنجن الصينية: