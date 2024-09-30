عاجل: الحكومة الشرعية تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الحديدة وتوجه تحذيراً لإيران ومليشياتها العميلة

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ادان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية، بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني على مدينة الحديدة الخاضعة للمليشيات الحوثية، باعتباره انتهاكاً جديداً لسيادة الأراضي اليمنية،و مخالفة صريحة لكافة القوانين، والأعراف الدولية.
وحمل المصدر، الكيان الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراته الجوية الجديدة بما في ذلك تعميق الازمة الانسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها الارهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الايراني.
وجدد المصدر تحذيره للنظام الايراني ومليشياته العميلة، والكيان الصهيوني من خطورة جر المنطقة الى مزيد من التصعيد، وتحويل اراضيها الى ساحة لحروبهما العبثية، ومشاريعهما التخريبية.
كما جدد دعوته الى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من اجل حماية الامن والسلم الدوليين، وتجنيب شعوب المنطقة، المزيد من الويلات، والمآسي.
وامس شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على ميناء ومطار الحديدة اضافة الى محطة كهرباء، وسمع دوي الانفجارات من خزانات نفط احترقت جراء الغارات، وقال الحوثيون أن 4 على الأقل قتلوا في الهجوم واصيب نحو 20 آخرين.