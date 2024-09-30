روسيا اشتعال الحرب مـِْن جديد وبطريقة نوعية ..طائرات مسرة استهدف كييف

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قال الجيش الأوكراني، فجر الإثنين، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي انخرطت في التصدي للهجوم.
وسمع شهود من رويترز عددا من الانفجارات بدت كمنظومات دفاع جوي تقوم بعملها، وشاهدوا مقذوفات تتعرض لقصف في الجو.
وانطلقت صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة، وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من أن روسيا تستهدف المنطقة بطائرات مسيرة هجومية.
وكتب فيتالي كليتشينكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تلغرام: "عدد من طائرات العدو المسيرة يحلق فوق وقرب العاصمة".
وأفاد مسؤولون يوم الأحد بأن أكثر من 100 طائرة بدون طيار أوكرانية أسقطت فوق روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واشتعال النيران في مبنى سكني في واحدة من أكبر عمليات إطلاق النار التي شهدتها سماء روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا بفبراير 2022.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 125 طائرة مسيرة خلال الليل في سبع مناطق. وتعرضت منطقة فولغوغراد الجنوبية الغربية لنيران كثيفة، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 67 طائرة مسيرة أوكرانية.
وذكر حاكم المنطقة ألكسندر غوسيف أن 17 طائرة مسيرة شوهدت أيضا فوق منطقة فورونيغ الروسية، حيث ألحق الحطام المتساقط أضرارا بمبنى سكني ومنزل خاص.
من جانبه، قال حاكم منطقة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إن 18 طائرة مسيرة أخرى تم الإبلاغ عن تحليقها فوق المنطقة، حيث أشعل الحطام المتساقط حريق غابات