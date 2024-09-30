﻿ حريق سوق جدة الدولي .. 255 محلا تجاريا بينها 100 لبيع الذهب والمجوهرات

الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 74

تعود أسباب حريق سوق جدة الدولي، إلى اندلاع حريق في محل أحذية أثناء تجديد الديكور، قبل أن ينتشر سريعا ويتسبب في تدمير المركز، بحسب مصدر تحدث لـ"الاقتصادية".

بدأت شرارة الحريق منذ ساعات الفجر الأولى صباح اليوم الأحد، واستمرت أعمال الإخماد من قبل الدفاع المدني لمنع انتشار اللهب إلى المباني المجاورة، كما يجري حصر حجم الخسائر الناجمة عنه.

ووفقا للمصدر، فإن المركز الذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 46 عاما بمساحة 22 ألف متر مربع، يضم 255 محلا تجاريا، بينها 100 محل لبيع الذهب والمجوهرات.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، لقطات تظهر حجم الحريق الهائل الذي شب في المجمع التجاري، ما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى الشهير في جدة.

يعد السوق من أبرز معالم مدينة جدة، ومن أرقى المراكز التجارية منذ افتتاحه في 1981 بتصميمه الكلاسيكي، وسط شلالات ونوافير مائية أشبه ببحيرات صغيرة.

يتمثل أبرز نشاط السوق في قطاعات الملابس والديكورات والحقائب والأحذية، إلى جانب الذهب والمجوهرات