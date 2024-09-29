أول تصريح أميركي عن نوع السلاح المستخدم في اغتيال نصر الله

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 179

قال عضو بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأحد، إن القنبلة التي استخدمتها إسرائيل لقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت الأسبوع الماضي كانت قنبلة موجهة أميركية الصنع.

وقال مارك كيلي، رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، خلال مقابلة مع شبكة "إن. بي. سي" إن إسرائيل استخدمت القنبلة "مارك 84" زنة ألفي رطل (900 كيلوغرام). وهذا هو أول تصريح أميركي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

وأضاف كيلي: "نرصد تزايد استخدام الذخائر الموجهة.. ذخائر الهجوم المباشر المشترك.. ونواصل توفير هذه الأسلحة.. تلك القنبلة التي تزن ألفي رطل والتي استخدمت لتصفية نصر الله هي قنبلة من طراز مارك 84".



وكان الجيش الإسرائيلي قد قال أمس السبت إنه قضى على نصر الله في قصف لمقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. ورفض الجيش الإسرائيلي الإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

ولم تعلّق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حتى الآن على تصريحات كيلي.

وتحول ذخائر الهجوم المباشر المشترك القنابل العادية غير الموجهة إلى أسلحة موجهة باستخدام أجنحة ونظام توجيه يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي "جي. بي. إس".

يذكر أن الولايات المتحدة حليف إسرائيل منذ فترة طويلة وأكبر مورد للأسلحة إليها.