وزير الدفاع يتحدث عن الحل الأمثل للقضاء على الخطر المتربص بالجميع من قبل الحوثيين

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قال وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الأحد، أن دعم قدرات القوات المسلحة هو الحل الأمثل لتأمين طرق التجارة العالمية في باب المندب والبحر الاحمر وخليج عدن، والقضاء على الخطر المتربص بالجميع من قبل الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الداعري، كل على حده مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، والسفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كمون، لمناقشة تعزيز التعاون الامني والعسكري وسبل مكافحة الإرهاب والأمن البحري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير الدفاع تطرق الى مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية والملاحة البحرية، مشيرا الى ان دعم قدرات القوات المسلحة هو الحل الأمثل لتأمين طرق التجارة العالمية في باب المندب والبحر الاحمر وخليج عدن.
ولفت الفريق الداعري، لمدى التعاون والتخادم المفضوح بين جماعة الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين لمحاولة إقلاق المناطق المحررة، مؤكدا أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تعمل بتنسيق وجهد مشترك ضد جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.
وتحدث الداعري، عن التنازلات التي قدمتها الحكومة بغية التوصل الى سلام مستدام مؤكدا أن جماعة الحوثي تتنصل من التزاماتها وتختلق الذرائع تلو الأخرى.