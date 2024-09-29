ما حقيقة نقل جثمان نصر الله إلى العراق لتشييعه في عدة مدن ومن ثم دفنه في كربلاء؟

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كشف مصدر عراقي أن هناك رغبة من قبل ممثل حزب الله في العراق لتشييع جثمان حسن نصر الله في النجف وبغداد، ومن ثم دفنه في كربلاء، إلا أن حكومة محمد شياع السوداني لم تتخذ قرارها النهائي بعد.
وأوضح المصدر في تصريح لموقع “العين” أن محمد كوثراني، ممثل حزب الله في العراق والمسؤول عن ملف العراق داخل الحزب، نقل إلى قيادة “الإطار التنسيقي” رغبة الحزب في نقل جثمان نصر الله إلى العراق لتشييعه في عدة مدن، بما في ذلك النجف وكربلاء وبغداد، على أن يُدفن في كربلاء.
وأضاف المصدر أن كوثراني أوضح في رسالته أن نصر الله، قبل سنوات من وفاته، كان يحمل رغبة قوية – دون أن يترك وصية رسمية – بأن يُدفن في كربلاء بسبب ارتباطه الروحي العميق بالإمام الحسين وقضية عاشوراء، وأن الحزب يسعى لتحقيق تلك الرغبة.
وتابع المصدر أن الرسالة نُقلت عبر هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر وقيادي في “الإطار التنسيقي”، لكن رئيس الوزراء السوداني أبدى استعداد بغداد لتنظيم تشييع رمزي فقط حتى الآن، نظراً لصعوبة نقل جثمان نصر الله ودفنه في كربلاء.
وفي سياق متصل، أشار عبد الأمير التعيبان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تغريدة عبر منصة “إكس” إلى أن جثمان حسن نصر الله قد يُدفن بجوار الإمام الحسين في كربلاء.
يأتي هذا في وقت شهد فيه “الإطار التنسيقي” اجتماعاً في منزل رئيس الوزراء السوداني لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وسط تصاعد التوتر بعد تأكيد مقتل حسن نصر الله. وتُعتبر عملية مقتله ضربة قوية لمحور المقاومة المدعوم من إيران، وتبعتها غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد من قادة حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.