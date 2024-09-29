توكل كرمان: جماعة الحوثي السلاليةأسوأ جماعة عرفها التاريخ وإسقاط الحكم السلالي الفاشي مهمة اليمنيين وحدهم وواجبهم المقدس

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 318

جددت اليوم الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ادانتها للعدوان الاسرائيلي على ميناء الحديدة، حيث قالت في تدوينة لها على منص اكس"

صحيح أن جماعة الحوثي السلالية الكهنوتية أسوأ جماعة عرفها التاريخ لكن اليمن ليست الحوثي. وأضافت "إسقاط الحكم السلالي الفاشي للعاصمة صنعاء وما حولها مهمة اليمنيين وحدهم وواجبهم المقدس وعسى أن يكون قريبا.

كما أدانت كرمان المجازر الإسرائيلية بحق الشعب اللبناني حيث قالت " بعيدا عن موقفي الرافض والمدين لحزب الله وجرائمه بحق الشعب السوري وغيره أدين بشدة الجرائم والمجازر الاسرائيلية بحق الشعب اللبناني الشقيق.