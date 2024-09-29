الحوثي يتقدم خطوة جديدة نحو فرض النظام الإمامي في مناطق سيطرة جماعته توكل كرمان: جماعة الحوثي السلاليةأسوأ جماعة عرفها التاريخ وإسقاط الحكم السلالي الفاشي مهمة اليمنيين وحدهم وواجبهم المقدس مأرب تحتفل بالعرس الجماعي الثالث لـِ 92 عريسا وعروسا من أبناء أمانة العاصمة. اسرائيل تستهدف خزانات الوقود الفارغه بمينائي الحديدة ورأس عيسى ومطاراً خارج الخدمة غرب اليمن ميسي ينقذ إنتر ميامي من خطر الخسارة في مباريات مجنونة ميسي ينقذ إنتر ميامي من الخسارة ..تفاصيل مباريات مذهلة عاجل: المنتخب اليمني يتأهل رسميًا الى نهائيات كأس آسيا القادمة في الصين : احتراق خزان نفط بميناء الحديدة بقصف جوي اسرائيلي قبل قليل (فيديو) نادي سد مأرب يحرز كأس 26 سبتمبر بعد مباراة احتفالية امام سيئون حضرموت استقبال رسمي لممثل اليمن في المسابقة الدولية للقرآن الكريم وتكريم خاص من وزير الأوقاف
جددت اليوم الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ادانتها للعدوان الاسرائيلي على ميناء الحديدة، حيث قالت في تدوينة لها على منص اكس"
صحيح أن جماعة الحوثي السلالية الكهنوتية أسوأ جماعة عرفها التاريخ لكن اليمن ليست الحوثي. وأضافت "إسقاط الحكم السلالي الفاشي للعاصمة صنعاء وما حولها مهمة اليمنيين وحدهم وواجبهم المقدس وعسى أن يكون قريبا.
كما أدانت كرمان المجازر الإسرائيلية بحق الشعب اللبناني حيث قالت " بعيدا عن موقفي الرافض والمدين لحزب الله وجرائمه بحق الشعب السوري وغيره أدين بشدة الجرائم والمجازر الاسرائيلية بحق الشعب اللبناني الشقيق.