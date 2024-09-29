اسرائيل تستهدف خزانات الوقود الفارغه بمينائي الحديدة ورأس عيسى ومطاراً خارج الخدمة غرب اليمن

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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إستهدفت مقاتلات إسرائيلية اليوم اهدافا بمحافظة الحديدة غرب اليمن ، حيث استهدفت المقاتلات الإسرائيلية خزانات الوقود الفارغة بميناء الحديدة ورأس عيسى كما استهدفت الغارات مطار الحديدة الخارج عن الخدمة حسب تاكيد المليشيا الحوثية.

فيما تضررت محطة توليد الكهرباء بالمحافظة واشتعلت النيران بكثافة في مخزونها النفطي .

الى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه نفذ ضربات جوية على أهداف عدة للمتمردين الحوثيين في اليمن .

وقال المتحدث العسكري ديفيد أبراهام للوكالة: «في عملية جوية واسعة النطاق، ( تبين انها محدودة النطاق ) هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافاً عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن».

وقال مصدران في ميناء الحديدة اليمني، لوكالة «رويترز»، إن الميناء تعرَّض، اليوم، لضربات جوية أصابت أهدافاً؛ منها خزانات وقود.

وشنّت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع؛ من بينها مستودعات الوقود في ميناء الحديدة اليمني، الخاضع للحوثيين، في يوليو (تموز) الماضي، مما تسبَّب في وقوع قتلى وجرحى، وفق وسائل إعلام تابعة للجماعة المدعومة من إيران.