مأرب تحتفل بالعرس الجماعي الثالث لـِ 92 عريسا وعروسا من أبناء أمانة العاصمة. اسرائيل تستهدف خزانات الوقود الفارغه بمينائي الحديدة ورأس عيسى ومطاراً خارج الخدمة غرب اليمن ميسي ينقذ إنتر ميامي من خطر الخسارة في مباريات مجنونة ميسي ينقذ إنتر ميامي من الخسارة ..تفاصيل مباريات مذهلة عاجل: المنتخب اليمني يتأهل رسميًا الى نهائيات كأس آسيا القادمة في الصين : احتراق خزان نفط بميناء الحديدة بقصف جوي اسرائيلي قبل قليل (فيديو) نادي سد مأرب يحرز كأس 26 سبتمبر بعد مباراة احتفالية امام سيئون حضرموت استقبال رسمي لممثل اليمن في المسابقة الدولية للقرآن الكريم وتكريم خاص من وزير الأوقاف السعودية تحذر من التصعيد وتدعم الجهود الدولية الداعية للتسوية من منفذ الوديعة.. توجيهات عاجلة وصارمة لرئيس الحكومة تخص عمل المنفذ وتسهيل عبور المسافرين
إستهدفت مقاتلات إسرائيلية اليوم اهدافا بمحافظة الحديدة غرب اليمن ، حيث استهدفت المقاتلات الإسرائيلية خزانات الوقود الفارغة بميناء الحديدة ورأس عيسى كما استهدفت الغارات مطار الحديدة الخارج عن الخدمة حسب تاكيد المليشيا الحوثية.
فيما تضررت محطة توليد الكهرباء بالمحافظة واشتعلت النيران بكثافة في مخزونها النفطي .
الى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه نفذ ضربات جوية على أهداف عدة للمتمردين الحوثيين في اليمن .
وقال المتحدث العسكري ديفيد أبراهام للوكالة: «في عملية جوية واسعة النطاق، ( تبين انها محدودة النطاق ) هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافاً عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن».
وقال مصدران في ميناء الحديدة اليمني، لوكالة «رويترز»، إن الميناء تعرَّض، اليوم، لضربات جوية أصابت أهدافاً؛ منها خزانات وقود.
وشنّت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع؛ من بينها مستودعات الوقود في ميناء الحديدة اليمني، الخاضع للحوثيين، في يوليو (تموز) الماضي، مما تسبَّب في وقوع قتلى وجرحى، وفق وسائل إعلام تابعة للجماعة المدعومة من إيران.