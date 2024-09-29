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ميسي ينقذ إنتر ميامي من خطر الخسارة في مباريات مجنونة

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_وكالات
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أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي من خطر الخسارة بعد أن سجّل له هدف التعادل أمام ضيفه تشارلوت أف سي 1-1 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم السبت.

ورغم اكتفائه بالتعادل للمرة الثالثة توالياً، الا أنّ ميامي سبق أن ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية، كما صدارة المنطقة الشرقية.

وانتزع تشارلوت التقدم عن طريق البولندي كارول سفيدرسكي (57) قبل أن يدرك ميسي التعادل من تسديدة بيسراه من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة.

ويملك ميامي في رصيده 65 نقطة متفوقاً على كولومبوس كرو (57) وسينسيناتي (56) في المنطقة الشرقية

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