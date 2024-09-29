عاجل: المنتخب اليمني يتأهل رسميًا الى نهائيات كأس آسيا القادمة في الصين

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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تأهل المنتخب اليمني للشباب (تحت سن 20 عاما) رسميا الى نهائيات كاس آسيا القادمة في الصين 2025، مستفيدا من تعادله مع اندونيسيا 1-1 في مباراة انتهت قبل قليل، تابعها محرر مأرب برس.

وتأهل المنتخب اليمني كأفضل مركز ثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، سجل 7 اهداف وعليه هدفين، فيما تأهلت اندونيسيا متصدرة المجموعة بفارق هدف واحدة فقط عن منتخبنا.