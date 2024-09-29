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عاجل: احتراق خزان نفط بميناء الحديدة بقصف جوي اسرائيلي قبل قليل (فيديو)

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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قال الاعلام العبري اليوم الاحد ان سلاح الجو نفذ غارات على ميناء الحديدة غرب اليمن، وهذا ما اكده الحوثيون ايضا.

مصادر محلية قالت ان خزان نفط في ميناء الحديدة شوهد وهو يحترق بسبب القصف الجوي.

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وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها اسرائيل ميناء الحديدة.

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