نادي سد مأرب يحرز كأس 26 سبتمبر بعد مباراة احتفالية امام سيئون حضرموت

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - احمد شوعي

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احرز نادي السد مأرب كأس 26 سبتمبر لكرة اليد بعد فوزة امام نادي سيئون حضرموت بالمباراتين التي اقيمت يوم الجمعة و السبت التي اقامها فرع إتحاد كرة اليد بالمحافظة و برعاية مكتب الشباب والرياضة بمأرب .

وانتهت مباراة اليوم الأول بنتيجة 25-24 لصالح نادي السد التي اقيمت الجمعة أما المباراة الثانية التي أقيمت اليوم السبت فانتهت بنتيجة 27-29 لصالح نادي السد بقيادة المدرب الدولي الكابتن عبدالله بطاح في مباراة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة .

و قدم نادي السد بعدها درع تكريمي لنادي سيئون بعد المباراة الاحتفالية التي اقيمت عصر اليوم بالصالة الرياضية المغلقة بمأرب .

و كرم مدير عام مكتب الشباب و الرياضة بمأرب علي حشوان و رئيس الإتحادات و الأندية زبن الله خميس و رئيس إتحاد كرة اليد عادل الشنة الفائزين بالجوائز الفردية رجل المباراة من نادي سيئون عوض باحشوان و رجل المباراة نادي السد مجيب العنسي و المركزين الاول للسد و الثاني لسيئون .

إدار المباراتين الحكم المبدع حسن باعطوه من حضرموت

والحكم عبداللطيف الحماطي

والحكام هشام نبيل والميقاتي أمين الفقية والكاتب الالكتروني عبدالرحمن المديدي.