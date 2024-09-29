استقبال رسمي لممثل اليمن في المسابقة الدولية للقرآن الكريم وتكريم خاص من وزير الأوقاف

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استقبل وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، القارئ الحافظ عمرو طارق، ممثل بلادنا في مسابقة محمد السادس الدولية في دولة المغرب العربي.
وأشاد معالي الوزير شبيبة، بالتمثيل المشرف للقارئ اليمني عمر طارق في المسابقة التي شاركت فيها أكثر من 40 دولة، وحجز لبلادنا المرتبة السادسة دولياً، ووجه بتكريمه ببرنامج عمرة ضمن جهود الوزارة في تكريم حفاظ كتاب الله.
ونوه الوزير بجهود قطاع التحفيظ بالوزارة في تأهيل الحفاظ والقراء للمشاركة في تمثيل بلادنا في المسابقات القرآنية العربية والدولية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم ما يلزم لدعم القطاع بما يمكنه من أداء دوره على الوجه الأمثل.
بدوره، شكر الحافظ عمرو طارق معالي الوزير شبيبة حرصه واهتمامه بتأهيل القراء والحفاظ ودعمهم المستمر للمشاركة في المسابقات الدولية.