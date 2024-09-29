من منفذ الوديعة.. توجيهات عاجلة وصارمة لرئيس الحكومة تخص عمل المنفذ وتسهيل عبور المسافرين

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قام رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بزيارة ميدانية الى منفذ الوديعة الحدودي، للاطلاع على إجراءات التعامل مع المسافرين، وإنجاز معاملاتهم، ومعالجة شكاويهم السابقة من قبل الإدارة الجديدة للمنفذ.

وطاف بن مبارك في ساحة المنفذ، وتحدث مع المسافرين واستمع منهم الى سير اجراء المعاملات وانطباعاتهم وتجاربهم، في التعامل مع إجراءات القدوم من السعودية او المغادرة اليها عبر المنفذ.. ووجه إدارة المنفذ ومكاتبها بمنع فرض أي رسوم غير قانونية على المسافرين ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك.

كما أكد على إدارة المنفذ اتخاذ إجراءات مستدامة لمنع ازدحام وتكدس المسافرين من المغتربين والمعتمرين والحجاج والزائرين للمملكة العربية السعودية، او القادمين منها.

وشدد بن مبارك على استكمال اجراء التدوير الوظيفي في المنافذ بموجب قرار مجلس الوزراء، بشكل عاجل.. منوهاً بالتزام وزارتي المالية والنقل بتنفيذ التدوير الوظيفي في منفذ الوديعة.

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمراجعة أسعار "التربتك" دفتر البيانات الجمركية للسيارات الداخلة إلى البلاد برا، بناءا على الشكاوى المقدمة من رفع أسعارها بنسبة كبيرة .. مؤكداً ان الحكومة ستتابع مع الجهات المختصة هذا الموضوع ومراجعة الرسوم المفروضة على سيارات المغتربين، والداخلة إلى البلاد من المنفذ.

واستمع رئيس الوزراء من مدير عام المنفذ عامر الصيعري، الى الإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح عدد من الإشكالات التي كانت قائمة، منذ تسلم الإدارة الجديدة للمنفذ.

واكد استمرار عملية الإصلاحات بموجب توجيهات الحكومة والالتزام بعمل كل ما يجب لتخفيف معاناة المسافرين وتسهيل اجراءاتهم.

في السياق، زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، والذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف رفع كفاءة المنفذ، وطاقته الاستيعابية من العابرين والمسافرين والحركة التجارية، وتحسيناً للبنية التحتية لقطاع النقل في اليمن.

واطلع رئيس الوزراء من القائمين على المشروع، على مكونات تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة والتي تشمل إنشاء مبانٍ جديدة وإعادة تأهيل المباني القائمة، واستكمال أعمال الطرق والساحات والموقع العام وتنفيذ طبقات الطرق والأرصفة والساحات والأسوار والبوابات الأمنية، وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية، وأنظمة المراقبة الأمنية وتعزيز مصادر المياه والطاقة في المنفذ.

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، وزراء المالية سالم بن بريك، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والصناعة والتجارة محمد الاشول، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، وقائد قوات شرورة اللواء سلطان البقمي، وعدد من المسؤولين.