عاجل: حزب الله ينعي رسمياً قائد جبهة الجنوب والرجل رقم 3 في الحزب

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نعى حزب الله رسميا اليوم الأحد القيادي علي كركي وقال انه استشهد مع عدد من إخوانه في الغارة الصهيونية الإجرامية على حارة حريك في بيروت.
حزب الله قال كركي كان مسؤولا عن قيادة جبهة الجنوب في معركة الإسناد منذ 8 أكتوبر.
وكان جيش الاحتلال اعلن امس السبت تصفية حسن نصر الله وعلي كركي واخرون.
وسبق ان اعلنت اسرائيل عدة مرات استهداف كركي في بيروت لكن حزب الله اكد نجاته.
وعلي كركي هو قائد الجبهة الجنوبية لتنظيم "حزب الله" اللبناني، تم تعيينه في هذا المنصب بعد اغتيال إبراهيم عقيل بعدة أيام، كما أنه يعتبر القائد رقم 3 في "حزب الله".
يعد كركي أرفع قائد عسكري في الحزب، كما أنه عضو ما يعرف باسم "المجلس الجهادي"، وهو الجناح العسكري والأمني لحزب الله.
وكان كركي يشغل منصب قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، وحاولت تل أبيب اغتياله في فبراير من العام الجاري بقصف سيارة بمدينة النبطية، لكنه لم يكن فيها.
ويعتبر كركي شخصية مهيمنة وقوية في الحرب ضد إسرائيل بحكم موقعه كمسؤول عن القطاع الجنوبي الذي يأتي منه قسم كبير من مقاتلي الحزب.