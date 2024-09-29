عاجل: جثته ليس فيها جروح مباشرة.. رويترز تكشف كيف توفي حسن نصرالله

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أكد مصدران لرويترز اليوم الأحد انتشال جثة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من موقع الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفق رويترز فان جثة نصر الله لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب وفاته صدمة حادة من قوة الانفجار.

ونقل جثمان حسن نصر الله الذي قتل بغارة اسرائيلية مساء الجمعة إلى مستشفى في بيروت، وعثر على جثته فجر السبت.

وكانت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي قالت ان طائراتهم ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات لاغتيال نصر الله، ما يعني انه كان متحصنا تحت الأرض.

وشنت اسرائيل يوم الجمعة أكثر من 40 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية