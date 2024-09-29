حظوظ منتخب اليمن في مباراة اليوم الحاسمة وكيف سيتأهل الى نهائيات كأس آسيا ؟

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يلتقي منتخب اليمن للشباب (تحت 20 عاماً)، اليوم الأحد، الساعة 3:30 عصرا نظيره الإندونيسي (البلد المضيف)، في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من تصفيات آسيا للشباب.
وتتساوى اليمن مع اندونيسيا في عدد النقاط (6 لكل منتخب) من فوزين، لكن اندونيسيا تتصدر المجموعة بفارق هدف واحد عن اليمن، وبالتالي يحتاج منتخب اليمن لتحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل ضمان التأهل مباشرة الي نهائيات كأس آسيا في الصين العام المقبل كمتصدر للمجموعة، وعدم الدخول في الحسابات المعقدة المرتبطة بنتائج منتخبات المجموعات الأخرى.
ويتأهل أول كل مجموعة في التصفيات الآسيوية الى النهائيات بشكل مباشر، اضافة الى افضل خمسة منتخبات حلت في المركز الثاني من المجموعات الست، ليكون عدد الفرق المتأهلة 11 منتخبا، والى جانبهم منتخب الصين مستضيف البطولة.
وسينتظر المنتخب اليمني في حال خسارته او تعادله مع اندونيسيا اليوم، حظوظه في التأهل ضمن افضل مركز ثاني.