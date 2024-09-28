إسرائيل تعلن تصفية قيادي جديد بحزب الله

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن اغتيال حسن خليل ياسين، الذي قال إنه أحد كبار مسؤولي مركز الاستخبارات في حزب الله، خلال غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنهم “الآن أمام ما يبدو أنها نقطة تحول تاريخية”.



وفي بيانٍ له، قال الجيش: “هاجمت طائراتنا الضاحية الجنوبية لبيروت لاستهداف الإرهابي حسن خليل ياسين، أحد كبار مسؤولي مركز الاستخبارات في حزب الله، مما أدى إلى مقتله”.

وأوضح جيش العدو الإسرائيلي، أن خليل ياسين كان رئيس القسم المسؤول عن تحديد الأهداف العسكرية والمدنية، على خط التماس وفي عمق أراضي البلاد.

وأضاف: “تعاون ياسين بشكل وثيق مع جميع وحدات النار التابعة لحـزب الله، وكان متورطا في المؤامرات التي تم تنفيذها منذ بداية الحرب ضد المدنيين والجنود، وخطط لهجمات إضافية في الأيام المقبلة”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ “ضربة دقيقة” في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء السبت، استهدفت عضو المجلس المركزي في حـزب الله.



وأشارت قناة المنار التابعة لميليشيا حـزب الله إلى أن الهدف من الغارة على الضاحية الجنوبية، هو عضو المجلس المركزي في حزب الله، نبيل قاووق.



ـ خطاب نتنياهو

وعلى صعيد متصل، اعتبر نتنياهو، في أول كلمة له بعد اغتيال حسن نصرالله، أن تصفية نصر الله شرط ضروري لتغيير موازين القوى في المنطقة، حيث قال: نحن الآن أمام ما يبدو أنها نقطة تحول تاريخية.

وأضاف: قال عنا نصر الله إننا “خيوط عنكبوت” لكن أثبتنا أننا “أوتار فولاذية”، متابعاً: أنه ليس هناك مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراعنا الطويلة.

كما قال نتنياهو: “مهمتنا لم تنجز بعد والأيام القادمة ستحمل المزيد، ونحن عازمون على مواصلة ضرب الأعداء”.

وكان حـزب الله اللبناني أكد مقتل الأمين العام حسن نصر الله، بعد ساعات من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتله.