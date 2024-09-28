عقب خطاب هستيري مقتضب لـ عبد الملك الحوثي.. جيش الاحتلال يوجه رسالة حرب خاصة للحوثيين

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بعدما أكد زعيم مليشيات الحوثي الارهابية اليوم السبت، أن دماء الأمين العام لحزب اللبناني حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية يوم امس "لن تضيع هدرا" أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يوم الحوثيين أت، في إشارة إلى ما يبدو إلى رد إسرائيلي على الهجمات الحوثية.

ودون ذكر مزيد من التفاصيل، قال إن قواته على أتم الاستعداد لكل الاحتمالات مع إيران، مشددا على أن يوم الحوثي سيأتي، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت الهئية تصريحات الجيش أوضح فيها أن التركيز الآن على مواصلة الهجوم على ‎حزب الله، ثم سيأتي دور الحوثيين، وفق زعمه.

أتى ذلك بعدما أعلن زعيم الجماعة الارهابية عبد الملك الحوثي في كلمة مقتضبة أن "هذه التضحيات الكبيرة لأمين عام حزب الله لن تضيع هدرا"، مؤكدا "العمل والتوجه نحو التصعيد وتطوير الأداء"، وفق كلامه.

وقبل قليل قالت مليشيات الحوثي بانها استهدفت مطار بن غريون في تل أبيب ، اثناء وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو.

واوضح المتحدث العسكري للجماعة الإرهابية المدعو يحي سريع في بيان بثته وسائل إعلام حوثية بان قوات جماعته الصاروخية نفذت عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيلياً "بن غوريون"بصاروخ باليستي نوع فلسطين2 " وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو.



في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.



وأوضح في بيان: "قبل قليل، دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن" باتجاه إسرائيل.

ثم أعلن لاحقاً أن الدفاعات الجوية اعترضته، وفق فرانس برس.