تعرف على نضام الإنجيل المعزز بالذكاء الاصطناعي.. هكذا تضرب إسرائيل أهدافها بدقة

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تخوض إسرائيل ما يُعتبر أول “حرب ذكاء اصطناعي” في التاريخ، مستعينة بوحدة عسكرية سرية أنشئت في عام 2019، وتركز بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير بنوك أهداف عسكرية دقيقة ومحدثة بشكل فائق السرعة، بحسب تقارير غربية.

وفي تقرير نشرته صحيفة “الغارديان”، كانت الحرب الإسرائيلية على حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان فرصة لتجربة هذه التكنولوجيا المتقدمة على نطاق أوسع. وهذا سمح للجيش الإسرائيلي بصقل سمعته في “البراعة التقنية”، مع الاستفادة من التطور المذهل الذي أظهرته إسرائيل في القدرة على الاستهداف الدقيق للقادة العسكريين، خاصة في صفوف حزب الله، حيث أُعلن عن مقتل العديد من القادة، بما في ذلك القائد العسكري فؤاد شكر وزعيم الحزب التاريخي حسن نصر الله، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

رغم هذه النجاحات العسكرية، لا تنكر إسرائيل أن عملياتها تتسبب في وقوع ضحايا مدنيين. فقد أشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى أن العمليات التي تقوم بها بلاده “ليست جراحية”.



التقرير الذي نشر في ديسمبر الماضي ركز على منصة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “The Gospel” أو “حسبورا” بالعبرية أو “الإنجيل”. هذه المنصة، وفقًا للتقرير، ساعدت في تسريع عملية تحليل الأهداف العسكرية، حيث استخدمت تقنيات التعلم الآلي والحوسبة المتقدمة لإنتاج استنتاجات دقيقة حول الأهداف.



استند التقرير إلى مقابلات مع مصادر استخباراتية وتصريحات قادة في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب شهادات من مصادر إسرائيلية وفلسطينية مثل مجلة +972 والموقع العبري “Local Call”. وقدم التقرير لمحة عن وحدة استخبارات عسكرية سرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتلعب دورًا رئيسيًا في العمليات الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي أكد استخدامه لنظام الذكاء الاصطناعي “حسبورا” لاستخراج المعلومات الاستخباراتية بشكل سريع وتلقائي. كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا النظام كان متاحًا من خلال رقم هاتف محلي، حيث يقوم بتقديم توصيات تلقائية لاستهداف منازل الأفراد المشبوهين.

في السنوات الأخيرة، ساعد قسم الاستهداف الجيش الإسرائيلي في بناء قاعدة بيانات تشمل ما بين 30 ألفًا و40 ألفًا من المشتبه فيهم. وأكدت المصادر أن أنظمة مثل “حسبورا” كانت محورية في بناء قوائم الأفراد المسموح باغتيالهم.

أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، صرح في مقابلة قبل الحرب مع حماس في عام 2021 أن نظام الذكاء الاصطناعي يدير عمليات الاستهداف بشكل أكثر كفاءة من أي إنسان. أشار كوخافي إلى أنه خلال تلك الحرب، كان النظام ينتج 100 هدف يوميًا، مقارنة بما كان يُنتج سابقًا وهو 50 هدفًا سنويًا.

مصادر عسكرية أخرى أكدت أن الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي سرعت بشكل ملحوظ عملية تحديد الأهداف، مشيرة إلى أن العملية أصبحت أكثر سرعة، مع التركيز على الكفاءة العالية دون الحاجة إلى التدقيق المتعمق في كل هدف.