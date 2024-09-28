مشّاط الحوثيين يصدر توجيها لجماعته حدد فيه المدة البكائية بمقتل حسن نصر الله

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بأن رئيس مجلس الانقلاب التابع للجماعة الإرهابية في صنعاء المدعو مهدي المشاط اصدر توجيها يتعلق بحادثة مصرع زعيم المليشيات الايرانية في لبنان المدعو حسن نصر الله .



واوضحت الوكالة الحوثية بان "مهدي المشاط" قد وجه جماعته اليوم السبت بإعلان "الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في مناطق سيطرة الميليشيات لمصرع زعيم المليشيات الايرانية المدعو "حسن نصرالله"في هجوم اسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر القيادة المركزي للجماعة، امس الجمعة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل نصر الله، وقادة آخرين، بغارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، امس الجمعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش "قضى على نصر الله، وعلى المسؤول، علي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وعدد آخر من القادة."

وأضاف "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".



وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي: "هذا ليس آخر ما في جعبتنا.. الرسالة بسيطة.. أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه".

وشنت إسرائيل غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، اليوم السبت، بعد أن نفذت الجمعة هجوما كبيرا على مقر القيادة المركزي لحزب الله.