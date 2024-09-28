مبالغ أممية اعتمدت لفقراء اليمن تسعى المليشيات الى نهبها.. 120 مليار ريال يتم إيقاف صرفها في مناطق سيطرة الحوثيين اللواء سلطان العرادة ورئيس الوزراء يعقدان اجتماعاً موسعاً بقيادة رئاسة الأركان العامة والمناطق والمحاور العسكرية وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية لشرطة محافظة مأرب الجيش السوداني يحقق انتصارات واسعة ويطبق حصارا شبه كلي على قوات الدعم السريع .. تفاصيل ومبشرات طائرات إسرائيلية انتظرت بالجو لتلقي توجيهات تل أبيب لقتل حسن نصرالله وجثته تم تعرف عليها فجر اليوم .. تفاصيل مئات المختطفين ومحافظة إب تتصدر.. رايتس رادار تكشف بالأرقام ما قامت به مليشيا الحوثي ضد من حاولوا الاحتفال بثورة 26 سبتمبر الذعر يصيب خامنئي في إيران ومصادر تقول أنه جرى نقله إلى ''مكان آمن'' بصفقة مالية ضخمة.. هالاند قد ينتقل للدوري السعودي ويغادر الإنجليزي يشبهه شكلاً ونطقاً.. تعرف على المرشح الأبرز لخلافة حسن نصرالله أبو هادي الذي تورط أيضًا في اليمن.. ماذا تعرف عن حسن نصرالله؟ (بروفايل)
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك اجتماعاً موسعاً بعدد من الوزراء، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة المناطق العسكرية والمحاور القتالية، وعدد من القيادات الأمنية.
وهنأ العرادة، قادة الجيش والأمن بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة وأعياد الثورة اليمنية ١٤ أكتوبر الخالدة والـ٣٠ من نوفمبر، ومن خلالهم نقل تهاني القيادة السياسية إلى كل أبطال القوات المسلحة في ميادين القتال والبطولة والتضحية، مؤكداً أن هذه المناسبة تكتسب زخمها وتستمد ثبات ورسوخ مكتسباتها من تضحيات وبطولات منتسبي القوات المسلحة والالتحام الشعبي سواء عبر المقاومة الشعبية أو الوعي الشعبي المتعاظم بأهمية ومحورية هذا اليوم الخالد.
وناقش الاجتماع أوضاع الجيش الوطني واستعرض الجاهزية القتالية والموقف العملياتي في جبهات القتال، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية في الحكومة لتعضيد الموقف الشامل للدولة في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الشعب اليمني ومعركته مع المليشيا الكهنوتية الحوثية الإرهابية.
وفي الاجتماع أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة تُولي القوات المسلحة أولوية قصوى وتعمل على حشد الإمكانات للتغلب على أي عوائق من أجل تأمين ما تتطلبه المعركة الوطنية والجيش الوطني بما يليق بتضحيات الأبطال المقاتلين وما يسطرونه من ملاحم سيخلدها التاريخ وتمتن لها الأجيال المتعاقبة.
من جهته استعرض رئيس هيئة الأركان العامة موجزاً لجوانب الموقف العام للقوات المسلحة وثبات وصمود منتسبي الجيش في جبهات القتال، وكذلك ما تحققه هيئات ودوائر وزارة الدفاع من إنجازات في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة القوة البشرية والتدريب في جميع التخصصات القتالية ، وتطوير القدرات العسكرية بما يتواكب مع المعركة القائمة مع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية .
حضر اللقاء وزيرا الداخلية اللواء إبراهيم حيدان والمالية سالم بن بريك ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان ووكيلا البنك المركزي منصور راجح وحسين الدهمشي، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي.