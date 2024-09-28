اللواء سلطان العرادة ورئيس الوزراء يعقدان اجتماعاً موسعاً بقيادة رئاسة الأركان العامة والمناطق والمحاور العسكرية

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك اجتماعاً موسعاً بعدد من الوزراء، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة المناطق العسكرية والمحاور القتالية، وعدد من القيادات الأمنية.

وهنأ العرادة، قادة الجيش والأمن بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة وأعياد الثورة اليمنية ١٤ أكتوبر الخالدة والـ٣٠ من نوفمبر، ومن خلالهم نقل تهاني القيادة السياسية إلى كل أبطال القوات المسلحة في ميادين القتال والبطولة والتضحية، مؤكداً أن هذه المناسبة تكتسب زخمها وتستمد ثبات ورسوخ مكتسباتها من تضحيات وبطولات منتسبي القوات المسلحة والالتحام الشعبي سواء عبر المقاومة الشعبية أو الوعي الشعبي المتعاظم بأهمية ومحورية هذا اليوم الخالد.

وناقش الاجتماع أوضاع الجيش الوطني واستعرض الجاهزية القتالية والموقف العملياتي في جبهات القتال، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية في الحكومة لتعضيد الموقف الشامل للدولة في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الشعب اليمني ومعركته مع المليشيا الكهنوتية الحوثية الإرهابية.

وفي الاجتماع أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة تُولي القوات المسلحة أولوية قصوى وتعمل على حشد الإمكانات للتغلب على أي عوائق من أجل تأمين ما تتطلبه المعركة الوطنية والجيش الوطني بما يليق بتضحيات الأبطال المقاتلين وما يسطرونه من ملاحم سيخلدها التاريخ وتمتن لها الأجيال المتعاقبة.

من جهته استعرض رئيس هيئة الأركان العامة موجزاً لجوانب الموقف العام للقوات المسلحة وثبات وصمود منتسبي الجيش في جبهات القتال، وكذلك ما تحققه هيئات ودوائر وزارة الدفاع من إنجازات في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة القوة البشرية والتدريب في جميع التخصصات القتالية ، وتطوير القدرات العسكرية بما يتواكب مع المعركة القائمة مع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية .

حضر اللقاء وزيرا الداخلية اللواء إبراهيم حيدان والمالية سالم بن بريك ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان ووكيلا البنك المركزي منصور راجح وحسين الدهمشي، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي.