وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية لشرطة محافظة مأرب

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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قام وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ومعه وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف، اليوم، بزيارة تفقدية لشرطة محافظة مأرب.

وخلال الزيارة، قام وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بجولة تفقدية في عدد من الإدارات، حيث اطلع على سير عملية الأداء الأمني بما في ذلك إدارة الأحياء السكنية وإدارة الشرطة النسائية وإدارة العمليات.

وعقب ذلك، عقد الوزير حيدان اجتماع مع القيادات الأمنية في المحافظة لمناقشة العديد من القضايا الأمنية المهمة في المحافظة، وفي مستهل الاجتماع رحب مدير عام شرطة مأرب اللواء يحيى حُميد ومعه بمعالي وزير الداخلية وزيارته الهامة التي تمثل دفعة معنوية كبيرة ومحفزة للارتقاء بالأداء الأمني.

وخلال الاجتماع، نقل وزير الداخلية تهاني وتبريكات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14اكتوبر و30نوفمبر، مؤكداً على أهمية الاستفادة من هذه المناسبات الوطنية لرفع الروح المعنوية وتعزيز الأداء الأمني.

وأشاد وزير الداخلية اللواء حيدان بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادات الأمنية وما حققوه من إنجازات ونجاحات أمنية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال السنوات الماضية، منوها إلى ضرورة مضاعفة الجهود الأمنية وتعزيز اليقظة والجاهزية العالية وحالة الأمن والاستقرار.

كما أثنى على الدور الكبير الذي يقدمه نائب مجلس القيادة الرئاسي- محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة من دعم وجهود لتطوير قدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الداخلية حيدان على حرصه الشديد على رفع كفاءة كوادر منتسبي الأجهزة الأمنية من خلال التدريب والتأهيل النوعي والمستمر في كافة المجالات، داعياً إلى أهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة وضمان استمرارية الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة.

وقد كان في استقبالهم مدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى علي حُميد وعدد من القيادات الأمنية في شرطة المحافظة.