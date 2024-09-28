طائرات إسرائيلية انتظرت بالجو لتلقي توجيهات تل أبيب لقتل حسن نصرالله وجثته تم تعرف عليها فجر اليوم .. تفاصيل مئات المختطفين ومحافظة إب تتصدر.. رايتس رادار تكشف بالأرقام ما قامت به مليشيا الحوثي ضد من حاولوا الاحتفال بثورة 26 سبتمبر الذعر يصيب خامنئي في إيران ومصادر تقول أنه جرى نقله إلى ''مكان آمن'' بصفقة مالية ضخمة.. هالاند قد ينتقل للدوري السعودي ويغادر الإنجليزي يشبهه شكلاً ونطقاً.. تعرف على المرشح الأبرز لخلافة حسن نصرالله أبو هادي الذي تورط أيضًا في اليمن.. ماذا تعرف عن حسن نصرالله؟ (بروفايل) بيان عاجل لـ خامنئي تجاهل فيه ذكر حسن نصر الله.. ماذا قال؟ بـ ''طن'' من المتفجرات.. هكذا قتلت إسرائيل حسن نصرالله حرب طاحنة واشتعال أعنف الموجهات وأول رد من لبنان يستهدف منطقة بشمال إسرائيل وقاعدة ومطاراً بصواريخ «فادي صفقة تاريخية.. غوغل تستعيد موظفًا سابقًا بـ 2.7 مليار دولار
صرح مسؤولان من منطقة الشرق الأوسط لرويترز أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد، مع اتخاذ إجرءات أمنية مشددة.
المسؤولان أضافا أن طهران على اتصال مستمر مع جماعة حزب الله اللبنانية، والجماعات الأخرى المتحالفة معها، لتحديد الخطوة التالية، عقب اعلان اغتيال حسن نصر الله اليوم السبت.
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي قال: "هذا ليس آخر ما في جعبتنا.. الرسالة بسيطة.. أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه".
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن،قال الجمعة، إن الخيارات التي تتخذها جميع الأطراف في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، ستحدد المسار الذي ستتخذه المنطقة، وستكون لها عواقب عميقة لسنوات قادمة.