الذعر يصيب خامنئي في إيران ومصادر تقول أنه جرى نقله إلى ''مكان آمن''

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 256

صرح مسؤولان من منطقة الشرق الأوسط لرويترز أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد، مع اتخاذ إجرءات أمنية مشددة.

المسؤولان أضافا أن طهران على اتصال مستمر مع جماعة حزب الله اللبنانية، والجماعات الأخرى المتحالفة معها، لتحديد الخطوة التالية، عقب اعلان اغتيال حسن نصر الله اليوم السبت.

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي قال: "هذا ليس آخر ما في جعبتنا.. الرسالة بسيطة.. أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه".

وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن،قال الجمعة، إن الخيارات التي تتخذها جميع الأطراف في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، ستحدد المسار الذي ستتخذه المنطقة، وستكون لها عواقب عميقة لسنوات قادمة.