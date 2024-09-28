عاجل: حزب الله يعلن رسمياً مقتل حسن نصرالله بغارة إسرائيلية غادرة

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اعلن حزب الله رسمياً، ظهر اليوم السبت مقتل حسن نصر الله، زعيم الحزب في الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدف امس الجمعة المقر العسكري الرئيس للحزب في الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان.
وقال حزب الله في بيان نعي: السيد حسن نصر الله شهيدا على طريق القدس وفلسطين إثر الغارة الصهيـونية الغادرة على الضاحية الجنوبية.