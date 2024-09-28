بـ ''طن'' من المتفجرات.. هكذا قتلت إسرائيل حسن نصرالله

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت رسميا اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله، وقائد جبهة الجنوب علي كركي، وعدد آخر من قادة الحزب، في الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت يوم امس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعلن رسميا عن تصفية حسن نصرالله.

إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي قالت ان طائراتهم ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات لاغتيال نصر الله، ما يعني انه كان متحصنا تحت الأرض.

وشنت اسرائيل يوم الجمعة أكثر من 40 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

في وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية ان أجهزة الأمن الإسرائيلية تمتلك الدليل بشأن مقتل نصر الله في عملية الاغتيال.