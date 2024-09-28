حرب طاحنة واشتعال أعنف الموجهات وأول رد من لبنان يستهدف منطقة بشمال إسرائيل وقاعدة ومطاراً بصواريخ «فادي

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن «حزب الله» صباح اليوم (السبت) قصف منطقة كابري في شمال إسرائيل بصلية من صواريخ «فادي 1»، في أول هجوم تبناه بعد الغارات العنيفة التي طالت معقله في ضاحية بيروت الجنوبية.

ولاحقا أعلن «حزب الله» قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد الإسرائيليين بصلية من صواريخ «فادي 3».

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه قصفوا «مستعمرة كابري بصلية من صواريخ (فادي 1) وذلك رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».

وفي بيان ثان، قال «حزب الله»، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للاعلام»، إن قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد جاء «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».

صواريخ على الجليل الأعلى من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي بالمقابل إنه رصد إطلاق 10 صواريخ على منطقة الجليل الأعلى واعترض بعضها. وأضاف الجيش في وقت لاحق أن صاروخاً انطلق من لبنان باتجاه وسط إسرائيل وسقط في منطقة مفتوحة.

وليل الجمعة السبت، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت ما زعم أنها مخازن أسلحة لـ«حزب الله» تحت مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وبعد ظهر الجمعة، حاولت إسرائيل اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في استهداف «المقر المركزي» لـ«الحزب» في ضاحية بيروت الجنوبية، ولا يزال مصيره مجهولاً