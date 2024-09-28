دول أوروبية وعربية وإسلامية تطلق مبادرة جديدة لإقامة دولة فلسطين

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 182

قال وزير خارجية النرويج إن دولا أوروبية وعربية وإسلامية أطلقت مبادرة لتعزيز قيام دولة فلسطين ومؤسساتها، والاستعداد لمستقبل ما بعد الحرب في غزة والنزاع المتصاعد في لبنان.

وأوضح إسبن بارث إيدي أمس الجمعة أن: "هناك إجماعا متزايدا في المجتمع الدولي من الدول الغربية، ومن الدول العربية، ومن الجنوب العالمي، على ضرورة إنشاء سلطة فلسطينية وحكومة فلسطينية ودولة فلسطينية - ويجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف إيدي أن العديد من القضايا تحتاج إلى معالجة، بما في ذلك المصالح الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين، والاعتراف بالعلاقات وتطبيعها بعد عقود من الصراع وتسريح حماس كجماعة مسلحة.

وتابع: "هذه قطع من لغز أكبر.. لا يمكنك أن تأتي إلى هناك بقطعة واحدة فقط، لأن الأمر لن ينجح إلا إذا تم وضع جميع القطع في مكانها" الصحيح. لكن حتى إذا تم الانتهاء من اللغز، فمن غير المرجح أن يكتسب قوة دفع لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومع ذلك، يعتقد إيدي أنه بعد عقود من المفاوضات الفاشلة أو المتوقفة، "نحن بحاجة إلى اتباع نهج جديد" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولتسريع العمل على هذه القضايا، قال إيدي إن ما يقرب من 90 دولة حضرت اجتماعا يوم الخميس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالي لزعماء العالم.

وقد ترأس هو ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الجلسة لإطلاق "التحالف العالمي لتنفيذ (خيار) الدولة الفلسطينية وحل الدولتين".

وقال إيدي في اجتماع لمجلس الأمن بشأن غزة في وقت لاحق أمس الجمعة: "يتعين علينا أن نرى كيف يمكننا الخروج من هذا المأزق ومحاولة استغلال هذه الأزمة العميقة أيضا كفرصة للمضي قدما".

والنرويج هي الضامن لاتفاقيات أوسلو لعام 1993، والتي أشيد بها باعتبارها تقدما على صعيد الصراع الذي دام عقودً بين العرب واليهود، والذي أنشأ السلطة الفلسطينية وأقام مناطق الحكم الذاتي في السلطة الفلسطينية