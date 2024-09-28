إسرائيل تعلن رسميا تصفية زعيم حزب الله حسن نصر الله ..تفاصيل

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رسميا عن اغتيال زعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال أفيخاي أدرعي في بيان له على منصة "إكس": "قضى جيش الدفاع أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله الإرهابي وأحد مؤسسيه. كما قضى جيش الدفاع على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله الإرهابي وعدد آخر من القادة في حزب الله".

وأضاف: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية.

لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة ارهابية ضد مواطني إسرائيل".

وتابع: "خلال 32 سنة من قيادته لتنظيم حزب الله الإرهابي كان حسن نصرالله مسؤولا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الالاف من الأعمال الارهابية ضد دولة إسرائيل وفي أنحاء العالم".

وأشار أدرعي إلى أن نصرالله " كان صاحب القرار الرئيسي في التنظيم وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي اتخده حزب الله وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضا".

وقال: "لقد انضمت منظمة حزب الله الأرهابية وزعيمها حسن نصرالله في الثامن من أكتوبر إلى الحرب ضد دولة إسرائيل ومنذ ذلك الوقت واصل حزب الله هجماته ضد مواطني إسرائيل وجر دولة لبنان والمنطقة إلى التصعيد