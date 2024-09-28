تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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يستعرض هذا التقرير تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي يحتضنها ملعب مولينيو، لحساب لقاءات الجولة السادسة من مسابقة البريميرليج.

ويصطدم فريق ليفربول مع نظيره ولفرهامبتون على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يرغب الريدز في مواصلة انتصاراته من أجل الضغط على مانشستر سيتي المتصدر.

وتقام مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة، بينما يتذيل فريق ولفرهامبتون جدول الترتيب بنقطة واحدة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي استقر الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم : محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز