بعد أنباء عن اغتيال حسن نصرالله… الجيش الإسرائيلي يكشف جديدة على ضاحية بيروت والبقاع

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (السبت) غارة جوية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن ضربات جديدة على ما زعم أنه «أهداف لـ«حزب الله» في منطقة البقاع شرق لبنان.

وأكد شاهد من «رويترز» إن أعمدة دخان شوهدت تتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم بعد ضربة جوية استهدفت المنطقة. وسُمع دوي انفجار في أنحاء العاصمة اللبنانية.

إلى ذلك، كشف نائب لبناني ان الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة بحمدون الجبلية التي تبعد نحو 16 كيلومتراً عن بيروت.

من جهته، أفاد الجيش في بيان أنه «يقصف حاليا أهدافا ... لـ«حزب الله» في منطقة البقاع».

يأتي ذلك بعد ليلة قاسية من القصف استهدفت ما زعم الجيش الإسرائيلي أنه مخازن أسلحة لـ«حزب الله» تحت مبان سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.