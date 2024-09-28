تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح ليل عنيف ودمار لا يوصف.. لبنانيون فروا مشياً إلى الطرقات 40 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت في أعنف قصف جوي بالعالم علي مدار 12 ساعة الماضية بعد أنباء عن اغتيال حسن نصرالله… الجيش الإسرائيلي يكشف جديدة على ضاحية بيروت والبقاع اللواء سلطان العرادة وبن مبارك يشهدان عرضاً عسكرياً لوحدات من الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة مأرب.. صور وزير السياحة يفتتح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني يرفع دعوى قضائية في عدن ضد عبدالملك الحوثي خبراء المناخ يطلقون تحذيرا مخيفاً السعودية تعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية حشود بالآلاف بمحافظة تعز احتفاللاً بثورة 26 سبتمبر
نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (السبت) غارة جوية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن ضربات جديدة على ما زعم أنه «أهداف لـ«حزب الله» في منطقة البقاع شرق لبنان.
وأكد شاهد من «رويترز» إن أعمدة دخان شوهدت تتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم بعد ضربة جوية استهدفت المنطقة. وسُمع دوي انفجار في أنحاء العاصمة اللبنانية.
إلى ذلك، كشف نائب لبناني ان الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة بحمدون الجبلية التي تبعد نحو 16 كيلومتراً عن بيروت.
من جهته، أفاد الجيش في بيان أنه «يقصف حاليا أهدافا ... لـ«حزب الله» في منطقة البقاع».
يأتي ذلك بعد ليلة قاسية من القصف استهدفت ما زعم الجيش الإسرائيلي أنه مخازن أسلحة لـ«حزب الله» تحت مبان سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.