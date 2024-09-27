اللواء سلطان العرادة وبن مبارك يشهدان عرضاً عسكرياً لوحدات من الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة مأرب.. صور

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي، ومعه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عرضاً عسكرياً لوحدات من قوات الجيش الوطني وسرايا من المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب .

وتخلل العرض الذي حضره أعضاء مجلس الوزراء المرافقون للدكتور بن مبارك في زيارته إلى مأرب، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز تنفيذ عدد من السرايا استعراضاً للجاهزية القتالية في معركة استعادة الدولة من مليشيا الحوثي الإرهابية.

وحيا عضو مجلس القيادة، الضباط والأفراد ومنتسبي المقاومة..مهنئاً لهم بالعيد الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وأعياد الثورة أكتوبر ونوفمبر.. ناقلاً إليهم تحايا القيادة السياسية ، وتأكيده على أن الحكومة ستعمل على المزيد من الحلول العاجلة والاستراتيجية لتعزيز جاهزية وصمود قوات الجيش والمقاومة الشعبية الباسلة.

من جهته ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أمام المقاتلين معبراً عن اعتزازه وكافة أعضاء الحكومة بما يسطره المرابطون الأبطال في جبهات القتال للدفاع عن الوطن من مليشيات الحوثي الإرهابية، وكذلك التقدير والفخر بكل أشكال المقاومة ضد هذا المشروع الكهنوتي.

وأضاف بن مبارك في كلمته أمام المقاتلين "منكم نستمد الصمود ونتعلم الثبات ونزداد ثقةً بأن النصر قادم"

حضر العرض، عدد من رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع وقادة المناطق والمحاور العسكرية.