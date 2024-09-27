اللواء سلطان العرادة وبن مبارك يشهدان عرضاً عسكرياً لوحدات من الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة مأرب.. صور وزير السياحة يفتتح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني يرفع دعوى قضائية في عدن ضد عبدالملك الحوثي خبراء المناخ يطلقون تحذيرا مخيفاً السعودية تعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية حشود بالآلاف بمحافظة تعز احتفاللاً بثورة 26 سبتمبر عاجل: الكشف عن عملية عسكرية تهدف لتصفية حسن نصر الله و الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف المقر المركزي لحزب الله في بيروت باستخدام قنابل خارقة للملاجئ رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المواطنين في جامع الجامعة بمحافظة مأرب مليشيا الحوثي تفشل في استهداف المدمرات الأمريكية .. وسفن واشنطن تسقط مقذوفات يحي سريع الجيش السوداني يخوض اشتباكات عنيفة لليوم الثاني مع قوات الدعم السريع وتقدم جديد في العاصمه الخرطوم
شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي، ومعه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عرضاً عسكرياً لوحدات من قوات الجيش الوطني وسرايا من المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب .
وتخلل العرض الذي حضره أعضاء مجلس الوزراء المرافقون للدكتور بن مبارك في زيارته إلى مأرب، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز تنفيذ عدد من السرايا استعراضاً للجاهزية القتالية في معركة استعادة الدولة من مليشيا الحوثي الإرهابية.
وحيا عضو مجلس القيادة، الضباط والأفراد ومنتسبي المقاومة..مهنئاً لهم بالعيد الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وأعياد الثورة أكتوبر ونوفمبر.. ناقلاً إليهم تحايا القيادة السياسية ، وتأكيده على أن الحكومة ستعمل على المزيد من الحلول العاجلة والاستراتيجية لتعزيز جاهزية وصمود قوات الجيش والمقاومة الشعبية الباسلة.
من جهته ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أمام المقاتلين معبراً عن اعتزازه وكافة أعضاء الحكومة بما يسطره المرابطون الأبطال في جبهات القتال للدفاع عن الوطن من مليشيات الحوثي الإرهابية، وكذلك التقدير والفخر بكل أشكال المقاومة ضد هذا المشروع الكهنوتي.
وأضاف بن مبارك في كلمته أمام المقاتلين "منكم نستمد الصمود ونتعلم الثبات ونزداد ثقةً بأن النصر قادم"
حضر العرض، عدد من رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع وقادة المناطق والمحاور العسكرية.