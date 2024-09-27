وزير السياحة يفتتح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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افتتح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، اليوم الجمعة، مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب.

وخلال حفل الافتتاح، نقل الوزير الارياني إلى إدارة الفرع وموظفيه تحيات فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، احمد عوض بن مبارك ، وحرصهم على أن يقدم المكتب خدماته الجمهور بكل سهولة ويسر.

وأشاد بالقائمين على المكتب، وجهودهم في تجهيزه، للقيام بالدور المنوط بها في خدمة أبناء وسكان محافظة مأرب..منوهاً بافتتاح مكتب للخطوط الجوية اليمنية لأول مرة منذ أكثر من 60 عاماً، حيث يقوم بخدمة المحافظة وساكنيها الذي يقدر عددهم ب3 مليون نسمة.

وحث الارياني، إدارة المكتب على بذل الجهود لتقديم خدمة مميزة، وتطوير وتحديث طرق تقديم الخدمة..على ان يكون مكتب اليمنية في مأرب، واجهة مميزة للشركة الوطنية بما يليق بمحافظة مأرب ومكانتها الوطنية والتنموية.

ولفت إلى ان اليمنية، تعتبر ناقل وطني لكل أبناء اليمن دون تمييز، واثبتت خلال مدة الحرب انها الشركة الوحيدة التي قدمت خدمتها لكافة ابناء الشعب وساهمت في التخفيف من معاناتهم، من خلال اسطولها المكون من 7 طائرات، تم توفير 5 منها خلال فترة الحرب.

واستمع الوزير الارياني، من خالد الحربي مدير الفرع، إلى شرح عن مراحل التجهيز، والخدمات التي يقدمها للمواطنين، فيما يخص بيع التذاكر للخطوط التي تنطلق منها شركة الخطوط الجوية اليمنية الداخلية والخارجية، بصورة مباشرة.

وأوضح، أن المكتب بدأ بتقديم خدمة المبيعات من شهر نوفمبر 2023..مشيراً إلى الاقبال الكبير من قبل المواطنين.

حضر الافتتاح مدير مكتب النقل، الدكتور حسن حجازي، والشيخ عبدالله جعبل طعيمان.