آخر الاخبار

وزير السياحة يفتتح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني يرفع دعوى قضائية في عدن ضد عبدالملك الحوثي خبراء المناخ يطلقون تحذيرا مخيفاً السعودية تعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية حشود بالآلاف بمحافظة تعز احتفاللاً بثورة 26 سبتمبر عاجل: الكشف عن عملية عسكرية تهدف لتصفية حسن نصر الله و الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف المقر المركزي لحزب الله في بيروت باستخدام قنابل خارقة للملاجئ رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المواطنين في جامع الجامعة بمحافظة مأرب مليشيا الحوثي تفشل في استهداف المدمرات الأمريكية .. وسفن واشنطن تسقط مقذوفات يحي سريع الجيش السوداني يخوض اشتباكات عنيفة لليوم الثاني مع قوات الدعم السريع وتقدم جديد في العاصمه الخرطوم مليشيا الحوثي تزعم استهدف ثلاث مدمرات أمريكية بـ 23 صاروخاً باليستياً

وزير السياحة يفتتح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص
عدد القراءات 42
 

افتتح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، اليوم الجمعة، مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب.

 

وخلال حفل الافتتاح، نقل الوزير الارياني إلى إدارة الفرع وموظفيه تحيات فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، احمد عوض بن مبارك ، وحرصهم على أن يقدم المكتب خدماته الجمهور بكل سهولة ويسر.

 

وأشاد بالقائمين على المكتب، وجهودهم في تجهيزه، للقيام بالدور المنوط بها في خدمة أبناء وسكان محافظة مأرب..منوهاً بافتتاح مكتب للخطوط الجوية اليمنية لأول مرة منذ أكثر من 60 عاماً، حيث يقوم بخدمة المحافظة وساكنيها الذي يقدر عددهم ب3 مليون نسمة.

 

وحث الارياني، إدارة المكتب على بذل الجهود لتقديم خدمة مميزة، وتطوير وتحديث طرق تقديم الخدمة..على ان يكون مكتب اليمنية في مأرب، واجهة مميزة للشركة الوطنية بما يليق بمحافظة مأرب ومكانتها الوطنية والتنموية.

 

ولفت إلى ان اليمنية، تعتبر ناقل وطني لكل أبناء اليمن دون تمييز، واثبتت خلال مدة الحرب انها الشركة الوحيدة التي قدمت خدمتها لكافة ابناء الشعب وساهمت في التخفيف من معاناتهم، من خلال اسطولها المكون من 7 طائرات، تم توفير 5 منها خلال فترة الحرب.

 

واستمع الوزير الارياني، من خالد الحربي مدير الفرع، إلى شرح عن مراحل التجهيز، والخدمات التي يقدمها للمواطنين، فيما يخص بيع التذاكر للخطوط التي تنطلق منها شركة الخطوط الجوية اليمنية الداخلية والخارجية، بصورة مباشرة.

 

وأوضح، أن المكتب بدأ بتقديم خدمة المبيعات من شهر نوفمبر 2023..مشيراً إلى الاقبال الكبير من قبل المواطنين.

 

حضر الافتتاح مدير مكتب النقل، الدكتور حسن حجازي، والشيخ عبدالله جعبل طعيمان.

إقراء أيضاً
الذهب يقفز إلى مستوي غير مسبوق ..تفاصيل
أول دولة خليجية تعلن عن زيادة في أسعار البنزين على الوافدين فقط
تركيا تعلن عن إعادة تفعيل اتفاقية الرورو مع مصر ..تفاصيل
الذهب في أعلى مستواه على الإطلاق
النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط وعاصفة أمريكية
أكبر تحالف طيران في العالم يعلن تعليق الرحلات إلى بيروت
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول