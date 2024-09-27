حشود بالآلاف بمحافظة تعز احتفاللاً بثورة 26 سبتمبر

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شهدت مدينة تعز اليوم الجمعة، احتشاد الألف المواطنين احتفالًا بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة سبتمبر وتضامنًا مع الشعب الفلسـطيني.

حيث شهد شارع التحرير الأسفل وسط مدينة تعز اكتظاظا بالآلاف من المواطنين تلبية لدعوة المكونات السياسية".

وردد المحتشدون هتافات محتفية بثورة 26 سبتمبر، واستنكروا حملة القمع والاعتقالات الواسعة التي تنفذها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها بحق المحتفلين بالعيد الوطني.

كما رفعوا الأعلام اليمنية والفلسـطينية ورفعوا لافتات متضامنة مع الشعب الفلسـطيني في قطاع غـزة والضفة الغربية