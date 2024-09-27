رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المواطنين في جامع الجامعة بمحافظة مأرب

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومعه عدد من الوزراء والمسؤولين، صلاة الجمعة، مع جموع المواطنين في جامع الجامعة بمحافظة مأرب.

وفي خطبتي الجمعة، أعاد فضيلة الشيخ محمد مبخوت العرشاني، التذكير بقيم ومبادئ وأهداف ثورة 26 سبتمبر التي نحتفي بذكراها الـ62 وشعبنا اليمني يكافح من أجل الحفاظ على ما حققته وسحق من يحاولون أن يعودوا بالزمن إلى الوراء إلى عهود التخلف والاستعباد والقهر، مشيراً إلى أن ثورة سبتمبر مثلت انطلاقة نحو الحرية والعدالة والمساواة، والتفاف الشعب اليمني حول الحفاظ على ثورته.

وأكد الشيخ العرشاني أن الانقلاب الكهنوتي الحوثي أعاد إلينا معنى ثورة 26 سبتمبر والتي رفعت رأس اليمنيين الذي لا ينحني إلا لمن خلقه، متناولاً بطولات الثوار الأوائل وما خطوه بدمائهم الزكية من طريق للحرية والكرامة والمساواة.

وحث الشباب على ضرورة نشر الوعي بين الشباب حول أهمية هذه الثورة ومبادئها، واستلهام نضالات ثوار سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، والمضي في طريق الثوار الأبطال لدحر المشاريع الإمامية واستعادة الدولة وتحقيق مستقبل أفضل لليمن واليمنيين.

وعقب صلاة الجمعة، تبادل دولة رئيس الوزراء التهاني مع جموع المصلين بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر، والتي تمثل أساساً صلباً لمواجهة المشروع الإمامي الكهنوتي الحوثي، الذي يسعى إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وجدد المهنئون التعهد بالتمسك بقيم وأهداف ومبادئ ثورة سبتمبر الخالدة ومواصلة النضال حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وأن تظل مأرب مثلما كانت على مدار التاريخ حصن الجمهورية وحاميها.

كما استمع دولة رئيس الوزراء من جموع المواطنين في مأرب عقب صلاة الجمعة إلى أحاديثهم وقضاياهم العامة والخاصة، مؤكداً أنه سيبذل كل الجهود وبالتعاون مع السلطة المحلية على إيجاد حلول عاجلة لها.