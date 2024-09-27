مليشيا الحوثي تفشل في استهداف المدمرات الأمريكية .. وسفن واشنطن تسقط مقذوفات يحي سريع

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة “إن سفنا حربية من البحرية الأمريكية اعترضت أثناء مرورها عبر مضيق باب المندب عددا من المقذوفات التي أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن”.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “إن المقذوفات شملت صواريخ ومسيرات ولم تحدث أضرار لأي من السفن الحربية الثلاث في المنطقة”.

وقال الحوثيون في وقت سابق من اليوم إنهم استهدفوا ثلاث مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بإطلاق 23 صاروخا ومسيرة.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي العميد يحي سريع إنهم “قصفوا هدفا في تل أبيب وعسقلان ليل الخميس الجمعة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة، تضامنا مع غزة ولبنان”

إسرائيل بدورها اكدت اعتراض ما اطلقه الحوثييون وتدميره في الجو.